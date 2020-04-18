"Тем, кто болен или контактировал с носителями коронавируса, нужно остаться дома": митрополит Сергий обратился к пастве
Сегодня митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий обратился к своей пастве, священнослужитель заверил: все храмы Самары и области работают, службы пройдут в положенное время.
Однако пожилых людей из группы риска митрополит просил подумать о своем здоровье и заранее взвесить все "за" и "против" выхода из дома и участия в службах.
- Мы призываем быть особенно бдительными тех, кто составляет группу риска. Тем, кто болен, чувствует недомогание и имеет определенные симптомы, тем, кто контактировал с носителями коронавируса необходимо остаться дома. В данном случае это будет проявлением христианской любви к нашим ближним, которых мы рискуем заразить, - заявил митрополит Сергий.
Он также просил людей не поддаваться панике, сохранять спокойствие и уповать на высшие силы.
Напомним, сегодня пасхальная служба в Софийском соборе в Самаре начнется в 23.30, увидеть ее можно будет в прямом эфире. В то же время "КП-Самара" будет вести онлайн-трансляция службы для наших читателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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