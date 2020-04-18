"Тем, кто болен или контактировал с носителями коронавируса, нужно остаться дома": митрополит Сергий обратился к пастве

18 Апр 2020 2020-04-18T21:02:07+03:00

Храмы в Самарской области будут открыты, но священнослужители просят не рисковать здоровьем пожилых людей

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Сегодня митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий обратился к своей пастве, священнослужитель заверил: все храмы Самары и области работают, службы пройдут в положенное время.

Однако пожилых людей из группы риска митрополит просил подумать о своем здоровье и заранее взвесить все "за" и "против" выхода из дома и участия в службах.

- Мы призываем быть особенно бдительными тех, кто составляет группу риска. Тем, кто болен, чувствует недомогание и имеет определенные симптомы, тем, кто контактировал с носителями коронавируса необходимо остаться дома. В данном случае это будет проявлением христианской любви к нашим ближним, которых мы рискуем заразить, - заявил митрополит Сергий.

Он также просил людей не поддаваться панике, сохранять спокойствие и уповать на высшие силы.

Напомним, сегодня пасхальная служба в Софийском соборе в Самаре начнется в 23.30, увидеть ее можно будет в прямом эфире. В то же время "КП-Самара" будет вести онлайн-трансляция службы для наших читателей.

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Прихожан, однако, просят оставаться дома и следить за службами по телевизору или онлайн (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU