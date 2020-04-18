2020-04-18T21:50:21+03:00
Экономика

Государство пообещало помощь из-за коронавируса зоопаркам, музеям и магазинам одежды

Также в список отраслей, наиболее пострадавших от экономических пертурбаций, попали автосалоны
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Продавцам обуви тоже помогутПродавцам обуви тоже помогутФото: Shutterstock
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Автосалоны и магазины одежды из Самары смогут претендовать на государственную поддержку. Эти отрасли, как впрочем и зоопарки и музеи, отнесли к наиболее пострадавшим из-за коронавируса.В списке также магазины автозапчастей. Постановление уже подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт kp.ru.

В список пострадавших уже включили турфирмы, авиаперевозки, заведения культуры,тех, кто оказывает бытовые услуги. Ранее стало известно, что для предпринимателей, больше всего пострадавших от коронавируса, предложат меры поддержки. Те, кто сохранит 90% коллектива, получит субсидии на зарплаты - 12 130 рублей на человека (МРОТ).

Также те, кто вошел в список наиболее пострадавших отраслей, смогит попросить налоговые и кредитные каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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