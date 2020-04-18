Государство пообещало помощь из-за коронавируса зоопаркам, музеям и магазинам одежды
Автосалоны и магазины одежды из Самары смогут претендовать на государственную поддержку. Эти отрасли, как впрочем и зоопарки и музеи, отнесли к наиболее пострадавшим из-за коронавируса.В списке также магазины автозапчастей. Постановление уже подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт kp.ru.
В список пострадавших уже включили турфирмы, авиаперевозки, заведения культуры,тех, кто оказывает бытовые услуги. Ранее стало известно, что для предпринимателей, больше всего пострадавших от коронавируса, предложат меры поддержки. Те, кто сохранит 90% коллектива, получит субсидии на зарплаты - 12 130 рублей на человека (МРОТ).
Также те, кто вошел в список наиболее пострадавших отраслей, смогит попросить налоговые и кредитные каникулы.
ИСТОЧНИК KP.RU