2020-04-18T22:02:34+03:00
Общество

Самарцам рассказали, как поддержать пожилых родственников во время самоизоляции из-за коронавируса

Психолог поделилась некоторыми приемами, которые помогут вашим родителям и близким людям не сойти с ума в новой действительности
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Пожилым людям на самоизоляции нужна поддержкаПожилым людям на самоизоляции нужна поддержкаФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Самоизоляция из-за коронавируса, заключение в четырех стенах может стать для пожилых людей настоящим испытанием. И сейчас как никогда ваши родители или другие родственники и близкие люди нуждаются в поддержке. Психолог Марина Розенова рассказала сайту kp.ru, как правильно поддержать их в это непростое время.

Так детям она порекомендовала чаще звонить родным старшего возраста, причем инициировать общение самому, предаваться общим воспоминаниям.

- Найдите те слова, те приятные воспоминания, которые позволят вам окружить другого таким «теплым покрывалом» благодарности и тепла, ведь обнимать можно не только руками, обнимать можно словом, - советует Марина Розенова.

Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родных было достаточно еды и лекарств. Может быть они захотят что-то особенное, ведь привычная еда в заточении вызывает апататию.

Также психолог советует пожилым людям и самим не предаваться грусти. В невольном заточении можно найти плюсы: порадовать внуков вязанием или сказками по телефону, научиться рисовать. А утреннюю зарядку можно заменить танцами - это поможет вырабатывать больше эндорфинов, улучшающих настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 19 апреля: заразу привозят из Москвы
Самарцам рассказали, как поддержать пожилых родственников во время самоизоляции из-за коронавируса
Государство пообещало помощь из-за коронавируса зоопаркам, музеям и магазинам одежды
Самарец заработал 2,6 млн рублей на торговле стероидами, микрозаймах и спортивном питании
В эти выходные в Самарской области объявлена облава на машины с тонировкой
"Тем, кто болен или контактировал с носителями коронавируса, нужно остаться дома": митрополит Сергий обратился к пастве
Кто и как моет, чистит дезинфицирует дома и улицы в Самарской области
Священнослужители рассказали, почему не могут отменить службы в храмах
В Самарской области два скелета нашли недалеко от строящегося обсерватора для больных коронавирусом
600 с лишним ветеранов в Самарской области получат "Квитанции Победы"