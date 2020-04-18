Самарцам рассказали, как поддержать пожилых родственников во время самоизоляции из-за коронавируса

18 Апр 2020 2020-04-18T22:02:34+03:00

Психолог поделилась некоторыми приемами, которые помогут вашим родителям и близким людям не сойти с ума в новой действительности

Изменить размер текста: A A

Самоизоляция из-за коронавируса, заключение в четырех стенах может стать для пожилых людей настоящим испытанием. И сейчас как никогда ваши родители или другие родственники и близкие люди нуждаются в поддержке. Психолог Марина Розенова рассказала сайту kp.ru, как правильно поддержать их в это непростое время.

Так детям она порекомендовала чаще звонить родным старшего возраста, причем инициировать общение самому, предаваться общим воспоминаниям.

- Найдите те слова, те приятные воспоминания, которые позволят вам окружить другого таким «теплым покрывалом» благодарности и тепла, ведь обнимать можно не только руками, обнимать можно словом, - советует Марина Розенова.

Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родных было достаточно еды и лекарств. Может быть они захотят что-то особенное, ведь привычная еда в заточении вызывает апататию.

Также психолог советует пожилым людям и самим не предаваться грусти. В невольном заточении можно найти плюсы: порадовать внуков вязанием или сказками по телефону, научиться рисовать. А утреннюю зарядку можно заменить танцами - это поможет вырабатывать больше эндорфинов, улучшающих настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU