Коронавирус в Тольятти, последние новости на 19 апреля: заразу привозят из Москвы

18 Апр 2020 2020-04-18T23:23:58+03:00

Нашли для вас последние новости про коронавирус в Тольятти на 19 апреля 2020 года

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В Самарской области с переменным успехом продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Именно автоград стал первым городом, где выявили пациента с "модной" заразой. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 19 апреля 2020 года: что происходит на улицах в эти выходные, как встречают Пасху жители и кто рискует здоровьем.

Число заболевших коронавирусом в Тольятти выросло еще на одного человека. Мужчина вернулся из Москвы и его анализы оказались положительными. На данный момент среди всех пациентов, зараженных COVID-19 есть возвращенцы из столицы, Нижнего Новгорода, Тайланда, Турции, ОАЭ, Испании, Португалии, Франции.

В России за сегодняшний день выявлено плюс 4875 заболевших коронавирусом. 40 человек скончались.

До 30 апреля в Тольятти, как и во всем регионе, продлится режим самоизоляции. Ходить на работу со справкой - можно, требовать от работодателя соблюдения санитарных норм - тоже разрешается. А вот гулять по улице без дела не стоит, полиция начала работать активнее, всех нарушителей режима могут и оштрафовать.

До сих пор не работают кафе, развлекательные заведения, фитнес-центры, дискотеки, торговые центры.

На Пасху в храмах ждали как можно меньше верующих. А весь день 19 апреля будут закрыты кдадбища, как впрочем и до конца месяца.

В городе дезинфицируют площадки и территории. А горожанам напоминают, что УК и ТСЖ должны дезинфицировать подъезды раз в день, принимать работу должны жители.

А еще в регионе стали анкетировать всех приезжих, даже тех кто прилетел из других городов России. В Курумоче на помощь пришли студенческие отряды.

ИСТОЧНИК KP.RU