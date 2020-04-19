2020-04-19T09:46:10+03:00
Общество

Дмитрий Азаров поздравил Самару с Пасхой и показал, как смотрел службу

Губернатор пожелал, чтобы пасхальная радость согревала сердца горожан
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В храмах Самары прошли пасхальные службыВ храмах Самары прошли пасхальные службыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил верующих Самарской области с православным праздником Пасхи. В своем инстаграме поделился фотографией экрана с прямой трансляцией пасхальной службы - следуя правилам, губернатор наблюдал за ней из дома. А утром появилось поздравление главы региона. Он отметил важную роль Церквив жизни российского народа.

- И сегодня Церковь оказывает неоценимую помощь Российскому государству в достижении общенациональных целей, укрепляет людей в стремлении к гражданской ответственности, разумному и бережному отношению к себе и своим ближним, - подчеркнул он.

Губернатор пожелал всем землякам,чтобы светлая пасхальная радость наполняла и согревала их сердца и побуждала к состраданию и любви к ближнему.

Пасхальные службы прошли в Самаре с 18 на 19 апреля. Как это было читайте в фоторепортаже samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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