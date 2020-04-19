2020-04-19T10:03:08+03:00
Общество

50 кроликов прилетели в Самару на станцию переливания крови

Их прислали из Санкт-Петербурга, во всем мире кроликов используют как биологическую тест-систему
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Кролики прилетели в Самару. Фото: РоссельхознадзорКролики прилетели в Самару. Фото: Россельхознадзор
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50 кроликов прилетели в Самару из Санкт-Петербурга, на станцию переливания крови. Во всем мире этих животных используют как биологическиую тест-систему для изучения болезней человека и выработки антител. В аэропорту Пулково кроликов досмотрели сотрудники ветеринарного КП, сообщает КП-Санкт-Петербург.

- Инспекторы убедились, что животные здоровы и чувствуют себя хорошо, а в документах на «живой груз» нет нарушений, - отметили в пресс-службе питерского Россельхознадзора.

Затем кроликов погрузили на борт самолета до Самары и уже здесь их встретили специалисты.

Напомним, что станция переливания крови работает и в режиме самоизолции, так как это медицинское заведение. Донорам, чтобы посетить учреждение, нужно записаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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