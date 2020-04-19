50 кроликов прилетели в Самару на станцию переливания крови
50 кроликов прилетели в Самару из Санкт-Петербурга, на станцию переливания крови. Во всем мире этих животных используют как биологическиую тест-систему для изучения болезней человека и выработки антител. В аэропорту Пулково кроликов досмотрели сотрудники ветеринарного КП, сообщает КП-Санкт-Петербург.
- Инспекторы убедились, что животные здоровы и чувствуют себя хорошо, а в документах на «живой груз» нет нарушений, - отметили в пресс-службе питерского Россельхознадзора.
Затем кроликов погрузили на борт самолета до Самары и уже здесь их встретили специалисты.
Напомним, что станция переливания крови работает и в режиме самоизолции, так как это медицинское заведение. Донорам, чтобы посетить учреждение, нужно записаться.
ИСТОЧНИК KP.RU