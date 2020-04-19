2020-04-19T10:22:21+03:00
Общество

Создатели сериала про Зулейху объяснили, зачем раскулачили видных деятелей ислама

Продюсер сериала удивился, что это вызвало отрицательное отношение
Анастасия МЫШКИНА
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В фильме использовали имена реальных исторических деятелейВ фильме использовали имена реальных исторических деятелейФото: кадр из фильма
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Продюсер сериала "Зулейха открывает глаза" объяснил некоторые моменты в картине, которые вызвали негодование общественности. Так, во втором эпизоде в писке конвоируемых в Сибирь оказались люди с реальными именами российских мусульманских деятелей. Зрители возмутились, Верховный муфтий назвал это "простительной глупостью". А вот продюсер сериала Илья Папернов не видит, что здесь может задть. Об этом он рассказал сайту kp.ru.

- Я, честно говоря, не вижу причин быть оскорбленным и как-то задетым, потому что это список мучеников, список жертв. Список людей, которые пострадали в том числе за веру - очень много имамов попадали в список раскулаченных, - отметил он.

Также Илья Папернов подчеркнул, что на съемках присутствовало много татар, и они никак не среагировали на этот момент, не посчитали его уничижительным. Позже продюсер лично пообщался с Верховным муфтием России по телефону и все недоразумения по его словам были решены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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