Количество новых зараженных коронавирусом в Самарской области на 19 апреля составило 15 человек
Выросло количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 19 апреля 2020 года. Стало известно о 15 новых зараженных пациентах. Всего в России за сутки выявлено 6060 человек. Новые зараженные появились в Ставропольском районе, Жигулевске и Чапаевске.
За вчерашний день заболел только один человек. Он вернулся в Тольятти из Москвы.
Напомним, что сейчас в регионе 79 человек зараженных коронавирусом. 15 пацеиентов уже выписаны. Прибавление в 15 человек за сутки - это пока пиковое значение в регионе.
Напомним, что тесты сегодня делают в трех лабораториях, а также в частных медцентрах. Активнее начали тестировать пациентов с ОРВИ и пневмонией.
ИСТОЧНИК KP.RU