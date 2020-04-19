2020-04-19T11:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество новых зараженных коронавирусом в Самарской области на 19 апреля составило 15 человек

Увеличилось количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 15 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители сидят в самоизоляции, но новые больные появляютсяЖители сидят в самоизоляции, но новые больные появляютсяФото: Shutterstock
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Выросло количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 19 апреля 2020 года. Стало известно о 15 новых зараженных пациентах. Всего в России за сутки выявлено 6060 человек. Новые зараженные появились в Ставропольском районе, Жигулевске и Чапаевске.

За вчерашний день заболел только один человек. Он вернулся в Тольятти из Москвы.

Напомним, что сейчас в регионе 79 человек зараженных коронавирусом. 15 пацеиентов уже выписаны. Прибавление в 15 человек за сутки - это пока пиковое значение в регионе.

Напомним, что тесты сегодня делают в трех лабораториях, а также в частных медцентрах. Активнее начали тестировать пациентов с ОРВИ и пневмонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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