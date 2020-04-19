2020-04-19T11:41:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Зараженные коронавирусом появились в Ставропольском районе и в Жигулевске

География распространения коронавируса в Самарской области становится шире, список пополнили еще один район и один город
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Среди зараженных много тех, кто приехал из другого региона или же пообщался с таким человекомСреди зараженных много тех, кто приехал из другого региона или же пообщался с таким человекомФото: Евгений КОТМЫШЕВ
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В Самарской области на 19 апреля 2020 года обнаружены еще 15 человек, зараженных коронавирусом. При этом расширяется география охвата региона заболеванием. Теперь по одному больному нашли в Жигулевске и Ставропольском районе. Ограничится ли этим делом неясно, сейчас предстоит проверить всех контактных лиц.

Известно, что этих людей нашли среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией. Всего таких пациентов шесть.

На данный момент в Самарской области зараженных коронавирусом 79 человек. 15 из них уже выздоровели и были выписаны. Всего за сутки провели 1144 исследования.

Последние новости про коронавирус в Самарской области можно узнать по ссылке.

В Самарской области действуют строгие требования к самоизоляции. Режим самоизоляции продлится до 30 апреля 2020 года. Особые требования к тем, кто приезжает из других регионов. Их встречают на вокзалах, в аэропорте, на дорогах, просят заполнить анкеты. За тем, как они соблюдают изоляцию, будет следить полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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