2020-04-19T12:03:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Тольяттинец приехал из Санкт-Петербурга и привез коронавирус всей семье

Сейчас коронавирус диагностировали у тольяттинской семьи из 4 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти заболела целая семьяВ Тольятти заболела целая семьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти выявили еще одну семью, в которой все четыре человека оказались заражены коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по Самарской области, один из членов семьи вернулся в город из Санкт-Петербурга. Сейчас перемещения между регионами России невозможно отменить или остановить, так как многие летают в другие города ро работе или по важным семейным обстоятельствам.

Через какое-то время после приезда тольяттинец почувствовал себя хуже. Тест на коронавирус взяли у всей семьи - и он подтвердился у четырех человек. До этого такая же история произошла с жителем автограда, который вернулся из Москвы.

Еще у 4 жителей Тольятти нашли коронавирус, после того, как их проверили из-за общения с заболевшими ранее. И 1 человек раньше болел ОРВИ.

Напомним, что 19 апреля 2020 года стало известно о 15 новых заразившихся коронавирусом жителях Самарской области. Среди них житель Жигулевска и житель Ставропольского района. 9 заболевших выявлены в Тольятти.

Режим самоизоляции в Самарской области продлится до 30 апреля 2020 года. Особые требования сейчас предъявляют к тем, кто приезжает из других регионов. Их встречают на вокзалах, в аэропорте, на дорогах, просят заполнить анкеты. За тем, как они соблюдают изоляцию, будет следить полиция. Особенно быть осторожными просят людей из группы риска: тех, кто старше 65 лет и кто имеет хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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