2020-04-19T15:37:33+03:00
Общество

Военные в Самарской области теперь дезинфицируют машины в 4 раза быстрее

Они придумали, как автоматизировать процесс. Освободившиеся специалисты обрабатывают другие помещения
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автомобили моют автоматическиАвтомобили моют автоматическиФото: Кадр видео
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В Самарской области военные придумали, как сократить время на дезинфекцию машин на контрольно-пропуснкых пунктах с двух минут до 30 секунд. Это поможет быстрее проводить обработку автомобилей и высвободить специалистов для дезинфекционных работ в остальных помещениях.

- Раньше для санитарной обработки приходилось привлекать по одному специалисту с комплектом специальной обработки ДК-4, которые в течение нескольких минут обходили автомобили и вручную наносили дезинфицирующий раствор, - отметил командующий армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Такие автоматические посты уже появились на КПП в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях, а также на КПП штаба армии в областном центре.

Напомним, что дезинфекционные работы сегодня в период борьбы с коронавирусом особенно актуальны и должны проходить часто. Для этого нужно много сил и личного состава поэтому такая автоматизация просто необходима.

В Самаре военные придумали автоматические пропускные пункты для дезинфекции машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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