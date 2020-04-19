Военные в Самарской области теперь дезинфицируют машины в 4 раза быстрее
В Самарской области военные придумали, как сократить время на дезинфекцию машин на контрольно-пропуснкых пунктах с двух минут до 30 секунд. Это поможет быстрее проводить обработку автомобилей и высвободить специалистов для дезинфекционных работ в остальных помещениях.
- Раньше для санитарной обработки приходилось привлекать по одному специалисту с комплектом специальной обработки ДК-4, которые в течение нескольких минут обходили автомобили и вручную наносили дезинфицирующий раствор, - отметил командующий армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.
Такие автоматические посты уже появились на КПП в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях, а также на КПП штаба армии в областном центре.
Напомним, что дезинфекционные работы сегодня в период борьбы с коронавирусом особенно актуальны и должны проходить часто. Для этого нужно много сил и личного состава поэтому такая автоматизация просто необходима.
В Самаре военные придумали автоматические пропускные пункты для дезинфекции машин.
ИСТОЧНИК KP.RU