Военные в Самарской области теперь дезинфицируют машины в 4 раза быстрее

19 Апр 2020 2020-04-19T15:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области военные придумали, как сократить время на дезинфекцию машин на контрольно-пропуснкых пунктах с двух минут до 30 секунд. Это поможет быстрее проводить обработку автомобилей и высвободить специалистов для дезинфекционных работ в остальных помещениях.

- Раньше для санитарной обработки приходилось привлекать по одному специалисту с комплектом специальной обработки ДК-4, которые в течение нескольких минут обходили автомобили и вручную наносили дезинфицирующий раствор, - отметил командующий армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Такие автоматические посты уже появились на КПП в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях, а также на КПП штаба армии в областном центре.

Напомним, что дезинфекционные работы сегодня в период борьбы с коронавирусом особенно актуальны и должны проходить часто. Для этого нужно много сил и личного состава поэтому такая автоматизация просто необходима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/774045" frameborder="0"></iframe> В Самаре военные придумали автоматические пропускные пункты для дезинфекции машин.

ИСТОЧНИК KP.RU