2020-04-19T13:47:28+03:00
Происшествия

Шел постричься, ушел с деньгами: в Похвистнево нашли вора

Мужчина украл деньги из кармана куртки посетителя парикмахерской
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вор ответит по законуВор ответит по закону
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В Похвистнево полицейские смогли обнаружить воришку, который украл у посетителя местной парикмахерской кошелек и ключи от квартиры. Это произошло в начале марта. Мужчина, который пришел постричься и лишился накоплений был очень зол, но вычислить злоумышленника сразу не получилось. Сотрудники полиции предположили, что это мог быть кто-то из других клиентов.

- Оперативники предположили, что к преступлению может быть причастен безработный местный житель 1970 года рождения, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, - сообщает ГУ МВ РФ по Самарской области.

Подозреваемый быстро во всем признался. Оказалось, что он тоже пришел постричься, но увидел, как на вешалке висит бесхозная куртка, и не выдержал. Он вытащил кошелек с ключами и ушел. Все деньги он успел потратить, а вещи вернулись к владельцу.

А за кражу воришке предстоит ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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