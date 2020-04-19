Черный дым валил столбом: В Самаре на Красной Глинке прямо на дороге дотла сгорела "Нексия"

19 Апр 2020 2020-04-19T16:03:33+03:00

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В Самаре в воскресенье 19 апреля на Красноглинском шоссе загорелся автомобиль. Зрелище было действительно пугающим: ДЭУ Нексия вспыхнула как факел, от горящего автомобиля столбом валил черный дым. Пожар на видео засняли очевидцы, они же вызвали МЧС.

Очевидцы рассказали, что история очень странная. Автомобиль "летел" со стороны Глинки на очень высокой скорости В машине был предположительно водитель. Его же засняли на видео убегающим с места ЧП. Почему загорелась машина непонятно, в ограждение она не врезалась.

Когда специалисты МЧС приехали, машина уже выгорела изнутри, но продолжала очень сильно дымить, пламя "доедало" остов автомобиля. Еще несколько минут понадобилось на полную ликвидацию огня.

Разобраться в истоках этого ЧП еще предстоит специалистам.

В Самаре сгорела машина прямо на дороге.Если копируете материал, то только с указанием источника: https://vk.com/overstory163

ИСТОЧНИК KP.RU