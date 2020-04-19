2020-04-19T16:19:12+03:00
Общество

Дмитрий Азаров показал свою первую машину цвета "коррида"

Губернатор в инстаграме поздравил АВТОВАЗ с юбилеем
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров со своим первым автоДмитрий Азаров со своим первым авто
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров показал в своем Инстаграме свою первую машину. Он опубликовал фото с вазовской "двойкой" цвета "коррида". Также глава региона признался, что отечественному автопрома не изменяет до сих пор.

- Трудовому коллективы предприятия желаю сохранить традиции, новых идей и не останавливаться на достигнутом, - отметил Дмитрий Азаров.

Он заметил, что выпущенные вазом машины расходились по рынку и становились народными. Губернатор заметил, что сейчас в его гараже стоит Веста Спорт и это хороший автомобиль , который он искренне советует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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