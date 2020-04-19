2020-04-19T17:51:26+03:00
Общество

На Самару надвигается гроза и сильный ветер

О коварном изменении погоды сообщают синоптики и предупреждают, что ветер будет очень порывистым
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Погода будет ветреной, но пока теплойПогода будет ветреной, но пока теплой
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Начало новой рабочей недели в Самаре с 20 апреля 2020 года будет очень ветреным. Уже во вторник порывы юго-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. А еще во второй рабочий день синоптики ожидают грозу. Дни с 20 по 22 апреля характеризует желтый уровень опасности.

- Температура в понедельник будет до пятнадцати градусов, во вторник - до +13. В среду еще больше похолодает, до +8. Все это время будет дуть сильный ветер, начиная с 20.00 понедельника, - сообщили в Приволжской УГМС.

В понедельник и среду синоптики обещают умеренный дождь, во вторник может пройти первая гроза в Самаре весной 2020 года. В среду ночью температура опустится до ноля градусов.

В ветреную погоду жителей просят быть максимально осторожными, а лучше всего - остаться дома, в том числе для того, чтобы защититься от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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