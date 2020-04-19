2020-04-19T19:26:14+03:00
Происшествия

В Тольятти Митцубиси подрезал на встречке "семерку"

ДТП случилось в воскресенье в 13.30
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автомобиль сильно пострадалАвтомобиль сильно пострадал
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В Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП. 33-летний мужчина за рулем Митсубиси ехал по дороге со стороны улицы Ярославской, двигался в сторону М5. Он резко затормозил в районе световой опоры и вылетел на встречку.

- Там иномарка столкнулась с вазовской семеркой, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Семерке сильно смяло нос, пострадали водитель и пассажир легковушки, а также пассажир иномарки. В подробностях ДТП разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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