В Тольятти Митцубиси подрезал на встречке "семерку"

19 Апр 2020 2020-04-19T19:26:14+03:00

ДТП случилось в воскресенье в 13.30

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В Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП. 33-летний мужчина за рулем Митсубиси ехал по дороге со стороны улицы Ярославской, двигался в сторону М5. Он резко затормозил в районе световой опоры и вылетел на встречку.

- Там иномарка столкнулась с вазовской семеркой, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Семерке сильно смяло нос, пострадали водитель и пассажир легковушки, а также пассажир иномарки. В подробностях ДТП разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU