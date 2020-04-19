Аварию в Сызрани, когда автомобиль выкинуло с дороги на ж/д пути, мог устроить пьяный водитель

19 Апр 2020 2020-04-19T19:36:43+03:00

Виновник аварии водитель Лифана по данным местного издания был в нетрезвом виде

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В Сызрани страшную аварию устроил водитель "Лифана, который, по данным КТВ Луч, был нетрезв. ДТП случилось вечером в субботу 18 апреля. Китайский автомобиль ехал по ул. Жуковского, слишком сильно разогнался и врезался в "копейку" которая езала перед ним.

От сильного удара «Лифан» выбросило с дороги в ограждения около железнодорожных путей, а у отечественной «классики» оказалась разорвана задняя часть кузова, - рассказали в ГИБДД.

Виновник ДТП с травмами оказался в больнице. Ему же предстоит ответить за свое поведение на дороге, если все предположения подтвердятся. Детали ДТП проверяют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU