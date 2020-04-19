2020-04-19T21:54:13+03:00
Общество

Жители Самары на Пасху вернулись домой

Индекс самоизоляции в Самаре вырос до 3,8
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На улицах пустоНа улицах пустоФото: Александра БУДАЕВА
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В Самаре вырос уровень самоизоляции: он в воскресенье 19 апреля составил 3,8, означает это, что большинство людей сидят дома и всем того же советуют. Несмотря на хорошую пасхальную погоду многие люди и в самом деле предпочли провести время со своей семьей, или же уехать на дачу.

Напомним, что на неделе индекс самоизоляции опускался до "двойки". На улицах было слишком много народа. Что не удивительно: большинство горожан работали, а потом предпочитали немного прогуляться.

Губернатор в пятницу анонсировал, что все выходные на улице будет работать гораздо больше патрулей, чем обычно. Горожане уже начинают с этим сталкиваться и делятся в социальных сетях впечатлениями от общения с полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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