Дмитрий Азаров показал самых близких людей

19 Апр 2020 2020-04-19T22:41:37+03:00

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Глава региона Дмитрий Азаров рассказал как отметил Пасху. Светлое Христово Воскресенье он провел в компании самых родных и близких людей. Фотографию за щедро украшенным праздничным столом с куличами, крашеными яйцами и фруктами глава региона разместил в своем инстаграме.

- С родными и близкими людьми в этот светлый праздник есть возможность собраться вместе, - поделился эмоциями губернатор.

На фото и жена губернатора Дина, и его дочки Алена и Полина, которые тоже приехали в родной дом на праздники.

Напомним, что ночью с 18 на 19 прошли пасхальные богослужения в Самаре, как это было - рассказываем в нашем фоторепортаже.

azarov.life С родными и близкими людьми в этот светлый праздник есть возможность собраться вместе. Всем мира и добра!

ИСТОЧНИК KP.RU