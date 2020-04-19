Дмитрий Азаров показал самых близких людей
Глава региона Дмитрий Азаров рассказал как отметил Пасху. Светлое Христово Воскресенье он провел в компании самых родных и близких людей. Фотографию за щедро украшенным праздничным столом с куличами, крашеными яйцами и фруктами глава региона разместил в своем инстаграме.
- С родными и близкими людьми в этот светлый праздник есть возможность собраться вместе, - поделился эмоциями губернатор.
На фото и жена губернатора Дина, и его дочки Алена и Полина, которые тоже приехали в родной дом на праздники.
Напомним, что ночью с 18 на 19 прошли пасхальные богослужения в Самаре, как это было - рассказываем в нашем фоторепортаже.
ИСТОЧНИК KP.RU