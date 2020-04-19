2020-04-19T22:41:37+03:00
Общество

Дмитрий Азаров показал самых близких людей

Губернатор провел Пасху с семьей
Анастасия МЫШКИНА
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Губернатор показал свою семьюГубернатор показал свою семью
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Глава региона Дмитрий Азаров рассказал как отметил Пасху. Светлое Христово Воскресенье он провел в компании самых родных и близких людей. Фотографию за щедро украшенным праздничным столом с куличами, крашеными яйцами и фруктами глава региона разместил в своем инстаграме.

- С родными и близкими людьми в этот светлый праздник есть возможность собраться вместе, - поделился эмоциями губернатор.

На фото и жена губернатора Дина, и его дочки Алена и Полина, которые тоже приехали в родной дом на праздники.

Напомним, что ночью с 18 на 19 прошли пасхальные богослужения в Самаре, как это было - рассказываем в нашем фоторепортаже.

azarov.lifeazarov.life
С родными и близкими людьми в этот светлый праздник есть возможность собраться вместе. Всем мира и добра!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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