2020-04-19T22:59:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 20 апреля 2020 года: в городе снова нашли семейный очаг инфекции

Обсудим последние новости про коронавирус в Тольятти на 20 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области продолжают бороться с коронавирусомВ Самарской области продолжают бороться с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автоград снова в передовиках по зараженности инфекцией, хотя здесь нет никакой вины самих горожан, которые в целом стараются соблюдать самоизоляцию. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 20 апреля 2020 года: что вы могли пропустить за выходные.

Количество новых зараженных коронавирусом в Тольятти выросло на 9 человек. Четыре человека - это те, которые контактировали с заболевшими раньше людьми. Еще четверо - одна семья, которая заразилась, предположительно, от приехавшего из Санкт-Петербурга человека. И один заболевший - это пациент с ОРВИ, за которым уже наблюдали медики и анализ которого только подтвердил их опасения.

До этого в субботу заболел еще один человек, тоже из Тольятти, он ездил в Москву.

Тольятти как и весь регион сидит на самоизоляции до 30 апреля. Ходить можно только на работу, либо же выносить мусор, покупать продукты, выгуливать собаку. Из-за режима строгих ограничений юбилей "копейки" 19 апреля 2020 года отмечали онлайн - мероприятиями в социальных сетях.

Тем временем правительство России расширило список отраслей, пострадавших от коронавируса. В него вошли музеи и зоопарки, обувные магазины и магазины одежды. А власти Самарской области готовы помочь фитнес-центрам, если от них поступят конкретные запросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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