2020-04-20T08:51:51+03:00
Общество

Нарушили миграционный закон: в Тольятти на месяц закроют строительную фирму

Двери предприятия опечатаны судебными приставами
Владислав КИРСАНОВ
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Выполнение запрета на контроле приставов ФОТО: УФССП по Самарской областиВыполнение запрета на контроле приставов ФОТО: УФССП по Самарской области
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Сотрудники полиции Тольятти выявили нарушения миграционного законодательства одной из строительных фирм города. Дело в том, что индивидуальный предприниматель взял на работу несколько приезжих граждан, однако не уведомил о заключении с ними трудового договора.

– Суд принял решение назначить бизнесмену наказание в виде запрета деятельности. В ближайшие 30 дней объект будет закрыт. Соответствующий документ находится на исполнении судебных приставов Комсомольского района, – сообщает УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти совершили выезд на место проведения строительных и ремонтных работ. Двери опечатаны, а деятельность компании приостановлена. Соблюдение данного режима на контроле приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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