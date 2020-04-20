2020-04-20T09:23:57+03:00
Новости компаний

ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%

Ипотека с господдержкой позволит оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим новостройки
Поделиться:
Первоначальный взнос в рамках новой программы госсубсидирования составит от 20%Первоначальный взнос в рамках новой программы госсубсидирования составит от 20%Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

ВТБ начинает консультации, прием заявок и выдачу ипотеки в рамках новой программы госсубсидирования. Ставка по ней составит 6,5%, первоначальный взнос – от 20%. «Ипотека с господдержкой 2020» позволит оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим новостройки.

«Сразу после заявления Президента России ВТБ начал работу над запуском новой программы, наша цель – обеспечить доступность льготной ипотеки для населения и спрос в секторе жилищного строительства в максимально сжатые сроки. Уже сегодня ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления Правительства. Это крайне своевременная инициатива по поддержке строительной отрасли, которая требует очень оперативной реализации», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области
Пингвины прошлись по опустевшему самарскому океанариуму
Постоянный клиент: по Самарской области катался пьяный водитель-рецидивист
Паспорта и водительские права: просроченные документы жителей Самарской области продолжат действовать
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Нарушили миграционный закон: в Тольятти на месяц закроют строительную фирму
В Самарской области в результате столкновения «четырнадцатой» и «Газели» погиб человек
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 20 апреля 2020 года: в городе снова нашли семейный очаг инфекции
Дмитрий Азаров показал самых близких людей
Жители Самары на Пасху вернулись домой
Аварию в Сызрани, когда автомобиль выкинуло с дороги на ж/д пути, мог устроить пьяный водитель
В Тольятти «Митсубиси» подрезал на встречке «семерку»
В Самаре около магазина на Ново-Садовой погиб мужчина
На Самару надвигается гроза и сильный ветер
Дмитрий Азаров показал свою первую машину цвета «коррида»
Черный дым валил столбом: в Самаре на Красной Глинке прямо на дороге дотла сгорела «Нексия»