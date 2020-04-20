Паспорта и водительские права: просроченные документы жителей Самарской области продолжат действовать
Владимир Путин подписал указ, который признает действующими некоторые документы жителей России, несмотря на просроченный срок их действия. Это сделано в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса.
– Действительными признаются паспорт гражданина России, а также водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, – говорится в сообщении Самарской области.
Для граждан, достигших 14 лет и не получивших паспорт, основным документом будет являться свидетельство о рождении. Сейчас МВД России занимается проработкой порядка и сроков замены документов и выдачи новых.
ИСТОЧНИК KP.RU