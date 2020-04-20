2020-04-20T09:50:16+03:00
Общество

Постоянный клиент: по Самарской области катался пьяный водитель-рецидивист

Теперь 39-летнему мужчине грозит тюремный срок
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
В сентябре минувшего года мужчина уже попадался за пьяную ездуВ сентябре минувшего года мужчина уже попадался за пьяную ездуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Полицейские Центрального района Тольятти остановили для проверки документов «Приору», которой управлял 39-летний местный житель. У мужчины были явные признаки опьянения. Правоохранители назначили мужчине медицинское освидетельствование.

– Выяснилось, что в сентябре 2019 года гражданин уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток. При этом, он еще был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Собран весь необходимый материал для возбуждения уголовного дела. Наказание, которое грозит любителю пьяной езды, подразумевает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области
Пингвины прошлись по опустевшему самарскому океанариуму
Постоянный клиент: по Самарской области катался пьяный водитель-рецидивист
Паспорта и водительские права: просроченные документы жителей Самарской области продолжат действовать
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Нарушили миграционный закон: в Тольятти на месяц закроют строительную фирму
В Самарской области в результате столкновения «четырнадцатой» и «Газели» погиб человек
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 20 апреля 2020 года: в городе снова нашли семейный очаг инфекции
Дмитрий Азаров показал самых близких людей
Жители Самары на Пасху вернулись домой
Аварию в Сызрани, когда автомобиль выкинуло с дороги на ж/д пути, мог устроить пьяный водитель
В Тольятти «Митсубиси» подрезал на встречке «семерку»
В Самаре около магазина на Ново-Садовой погиб мужчина
На Самару надвигается гроза и сильный ветер
Дмитрий Азаров показал свою первую машину цвета «коррида»
Черный дым валил столбом: в Самаре на Красной Глинке прямо на дороге дотла сгорела «Нексия»