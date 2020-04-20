Постоянный клиент: по Самарской области катался пьяный водитель-рецидивист
Полицейские Центрального района Тольятти остановили для проверки документов «Приору», которой управлял 39-летний местный житель. У мужчины были явные признаки опьянения. Правоохранители назначили мужчине медицинское освидетельствование.
– Выяснилось, что в сентябре 2019 года гражданин уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток. При этом, он еще был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Собран весь необходимый материал для возбуждения уголовного дела. Наказание, которое грозит любителю пьяной езды, подразумевает до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU