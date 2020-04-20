2020-04-20T10:14:55+03:00
Общество

Пингвины прошлись по опустевшему самарскому океанариуму

Особенно их заинтересовали акулы, безопасно плавающие за стеклом [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пингвины гуляли по океанариумуПингвины гуляли по океанариуму
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В самарском океанариуме показали, что происходит за закрытыми дверями развлекательного заведения, которое сейчас из-за пандемии коронавируса вынуждено закрыть двери для посетителей.

- Океанариум продолжает работу несмотря на отсутствие посетителей. Сотрудники ухаживают за животными, чистят аквариумы и убирают помещения. Животные настолько привыкли к зрителям, что в опустевшем океанариуме начали скучать и мы стараемся с ними общаться как можно больше, - рассказывает директор Самарского океанариума Вячеслав Губинский.

Сами животные скучают по посетителям, для которых в былые времена они активно позировали для фотографий. Сейчас развлечений у питомцев не так много. Поэтому краснокнижные пингвины Гумбольдта так обрадовались, когда им разрешили прогуляться по просторам океанариума. Они прямо как гости прошли по залу, полюбовались акулами, которые были так безопасны за стеклом аквариума и выдрами, которые начищали свои шкурки.

oceanariumsamaraoceanariumsamara
Пингвины гуляют по океанариуму в Самаре
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ИСТОЧНИК KP.RU

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