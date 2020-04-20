2020-04-20T10:25:03+03:00
Новости компаний

Россельхозбанк на 31% увеличил кредитование сезонных работ

Банк выдал самарским аграриями на полевые сезонные работы 2,9 млрд рублей
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Россельхозбанк в этом году предоставил кредитные средства уже 70 предприятиям области в АПКРоссельхозбанк в этом году предоставил кредитные средства уже 70 предприятиям области в АПКФото: Вячеслав ШИШКОЕДОВ
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По итогам 1 квартала региональный филиал АО «Россельхозбанк» выдал на сезонные полевые работы аграриям Самарской области 2,9 млрд рублей. Кредитные средства предоставлены 70 предприятиям области в АПК, ощутимый прирост сельхозпроизводителей в малом бизнесе.

По состоянию на 01.04.2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ, составил 152,5 млрд рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 37% кредитов оформлено по льготным ставкам не выше 5%.

«Своевременная финансовая поддержка во время проведения посевной кампании является обязательным условием ее успешного проведения. Мы как профильный Банк прекрасно это понимаем и делаем все возможное для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Россельхозбанк продолжает свою работу и кредитные средства доступны сельхозпроизводителям во всех регионах нашего присутствия. Динамика хорошая, в 1 квартале выдано на треть кредитных средств больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», - отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Например, для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании.

«Наша задача сегодня в качестве опорного Банка в сельскохозяйственной отрасли помогать фермерам реализовывать успешную посевную компанию, делать всё необходимое для того, чтобы аграрии в текущей эпидемиологической ситуации не испытывали сложностей с приобретением финансового продукта, – утверждает директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов. - Мы чувствуем основные потребности клиентов и предлагаем выгодный финансовый продукт по самым низким ставкам и на самых выгодных условиях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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