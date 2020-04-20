2020-04-20T10:44:57+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 20 апреля 2020 года выросло на 16 человек

Всего в России зафиксировано по данным на 20 апреля 2020 года 4268 заболевших
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших в Самарской области достигло 95 человекОбщее число заболевших в Самарской области достигло 95 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом в России на 20 апреля 2020 года. В Самарской области появилось 16 новых заболевших инфекцией. Общее число выявленных случаев в регионе составляет 95 человек. 15 из них выздоровели и были выписаны.

– Всего в России за прошедшие сутки появилось 4268 новых заболевших. 2026 из них в Мосве, 578 – в Московской области. В Нижегородской области и Санкт-Петербурге зарегистрировано 113 и 86 инфицированных соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших в России выросло до 47121 человека. 3446 их них выздоровело, 405 умерло. При этом, за последние сутки появилось 44 новых погибших гражданина. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 20 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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