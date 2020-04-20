2020-04-20T11:10:06+03:00
Новости компаний

ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса

Банк провел пилотные сделки на сумму 2 млрд рублей
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Первые кредиты ВТБ предоставил в числе прочих компаниям, которые торгуют непродовольственными товарамиПервые кредиты ВТБ предоставил в числе прочих компаниям, которые торгуют непродовольственными товарами
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ВТБ первым из банков начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты сотрудникам. Банк провел пилотные сделки на сумму 2 млрд рублей.

Первые кредиты предоставлены в том числе представителям розничной торговли непродовольственными товарами – еще одной отрасли, внесенной в расширенный Правительством РФ перечень пострадавших в результате пандемии коронавируса. Среди этих компаний – российская сеть обувных магазинов ЭКОНИКА, широко представленная в регионах сеть одежды и аксессуаров Zolla, дистрибутор одежды и аксессуаров «ДжамильКо». Поддержку получила также сеть популярных ресторанов «Теремок» и представители других пострадавших сфер.

ВТБ предоставляет предприятиям кредиты на выплату зарплаты на срок от 6 до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период - 4% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством.

«В рамках поддержки малого и микробизнеса ВТБ уже принял более 1,6 тысячи заявок на сумму более 4 млрд рублей. Сейчас к работе в этом направлении мы приступили и с клиентами из среднего бизнеса. В нынешних условиях им также крайне важна финансовая поддержка. Только за первый день сумма проведенных сделок составила 2 млрд рублей. Мы уверены, что расширение условий государственной программы позволит оказать помощь как можно большему числу людей – работников наших предприятий-клиентов, временно оказавшихся в тяжелой ситуации», – отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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