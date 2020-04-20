Нанес ущерб в 2 млн рублей: в Самарской области задержали нарушителя авторских прав

20 Апр 2020 2020-04-20T11:35:45+03:00

Парню грозит до шести лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Самарской области задержали подозреваемого в нарушении авторских прав. Дело в том, что 24-летний самарец торговал контрафактным программным обеспечением.

– В ходе проверочной закупки была куплена графическая система. По данным оперативников, общая сумма ущерба, который торговец нанес правообладателю, составила почти 2 миллиона рублей, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. На задержанного завели уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Теперь молодому человеку грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU