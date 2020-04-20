В Самарской области за сутки провели 1257 тестов на коронавирус

20 Апр 2020 2020-04-20T11:50:02+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько исследований на инфекцию было проведено по данным на сегодня, 20 апреля. За минувший сутки сделано 1257 исследований. За все время их было сделано 21721.

– Под наблюдением врачей по коронавирусу находится 997 человек. За сутки завершено обследование в отношении 56 человек, – говорится в сообщении.

В Самарской области выявлено 95 случаев заболевания коронавирусом. 15 человек выздоровели и выписаны. Также в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится до 30 апреля.

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Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 20 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU