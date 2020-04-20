Стали известны регионы, где молодым учителям платят наибольшие зарплаты

20 Апр 2020 2020-04-20T12:24:16+03:00

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Росстат назвал регионы страны, где учителям платят наибольшие зарплаты. В прошедшем году молодые специалисты от 20 до 24 лет получали 27,3 тысячи рублей. В 2018 году за цифра была на отметке 22,2 тысячи.

– Рейтинг возглавила Сахалинская область. Там учителя получают в среднем 70,1 тысячу рублей. Ненецком АО – 54,5 тысячи, в Чукотском – 46,3 тысячи рублей. Самый низкий показатель в Калмыкии. Там средняя зарплата составила 11,3 тысячи рублей, – пишет kp.ru.

В Москве молодым работникам образования в среднем платят 35,9 тысячи рублей. В Самарской области, по данным на начало года, эта цифра составляла 30,8 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU