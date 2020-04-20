2020-04-20T12:52:03+03:00
Общество

На этот раз тонна антисептика: Самарская таможня снова остановила незаконный вывоз товаров из России

В кузове грузовика находилось 4533 бутылки дезинфицирующего средства
Владислав КИРСАНОВ
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По выявленным фактам проводится проверкаПо выявленным фактам проводится проверка
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Самарская таможня задержала два грузовика, которые перевозили в Казахстан антисептики. Сейчас данная продукция является запрещенной в вывозу из России. В первом автомобиле было 4533 бутылок общей массой около 1 тонны. Во втором авто – 100 флаконов.

– Остановить транспортные средства удалось благодаря взаимодействию с сотрудникам УФСБ по Оренбургской области. Первый автомобиль ехал из Новосибирска в Актобе, второй – из Орска в Уральск, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.

По обоим выявленным фактам проводится проверка, по результатам которой будет процессуальное решение. Это далеко не первый случай, когда после введенного запрета за пределы России пытаются вывезти медицинские защитные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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