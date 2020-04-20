Снег? Опять? В Самарской области снова ожидается похолодание

20 Апр 2020 2020-04-20T13:37:43+03:00

Порывистый ветер и осадки будут в области до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оно ожидается в середине этой недели

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Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, завтра, 21 апреля в регионе ожидается гроза и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду. Воздух же прогреется до 13 градусов.

– В среду и четверг погода испортится еще сильнее: пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильный ветер сохранится. 22 апреля ожидается не более 11 градусов тепла, 23 апреля – не более 9 градусов со знаком плюс, – сообщают синоптики.

Отмечается, что при этом средняя температура для апреля превышает норму на 4 градуса. Также из-за сильного ветра будет объявлен желтый уровень опасности. Горожанам рекомендуют не выходить из домов.

ИСТОЧНИК KP.RU