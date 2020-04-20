2020-04-20T13:52:43+03:00
Общество

В Самарской области 41-летний мужчина гулял по улице с 47 граммами наркотиков

Ранее он уже неоднократно был судим за аналогичное преступление
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь задержанному грозит три года тюрьмыТеперь задержанному грозит три года тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники ГИБДД Самарской области во время несения службы в Алексеевке задержали гражданина, который переходил дорогу в неположенном месте. В ходе составления материала на 41-летнего местного жителя, полицейские заметили, что он заметно нервничает и что-то прячет в пакет. Было принято решение провести его досмотр.

– У гражданина при себе был полимерный пакет, в котором хранилась марихуана массой 47,94 грамма. Выяснилось, что мужчина ранее был судим и недавно был условно-досрочно освобожден за незаконный оборот наркотиков, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый пояснил, что запрещенные вещества хранил для личного употребления без цели сбыта. Теперь ему грозит очередной тюремный срок. Максимальное наказание по данной статье – три года за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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