В Самарской области 41-летний мужчина гулял по улице с 47 граммами наркотиков
Сотрудники ГИБДД Самарской области во время несения службы в Алексеевке задержали гражданина, который переходил дорогу в неположенном месте. В ходе составления материала на 41-летнего местного жителя, полицейские заметили, что он заметно нервничает и что-то прячет в пакет. Было принято решение провести его досмотр.
– У гражданина при себе был полимерный пакет, в котором хранилась марихуана массой 47,94 грамма. Выяснилось, что мужчина ранее был судим и недавно был условно-досрочно освобожден за незаконный оборот наркотиков, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемый пояснил, что запрещенные вещества хранил для личного употребления без цели сбыта. Теперь ему грозит очередной тюремный срок. Максимальное наказание по данной статье – три года за решеткой.
ИСТОЧНИК KP.RU