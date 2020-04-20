2020-04-20T14:01:45+03:00
Общество

Самарский аквапарк оштрафовали за излишнюю любовь к хлорке

А за нарушением норм безопасности ему запретили работать до устранения всех недостатков, которые вызвали недовольство надзорных ведомств
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Уголовное дело, административные правонарушения и штрафы - самарский аквапарк внимательно проверяют представители разных надзорных ведомствУголовное дело, административные правонарушения и штрафы - самарский аквапарк внимательно проверяют представители разных надзорных ведомствФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Самарский аквапарк на Московском шоссе приостановил работу не только и не столько из-за введенного в регионе режима самоизоляции, сколько из-за нарушений, который там выявили Роспотребнадзор и минсельхоз.

Такие учреждения, как аквапарки, проверять должны раз в два года, но осенью 2019-го там получили травмы 3 ребенка, их родители стали писать жалобы в разные инстанции, после чего представители надзорных ведомств пришли в аквапарк с внеплановыми проверками.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, которые показали превышение предельно допустимой концентрации хлора и содержания органических и минеральных веществ (научно это называется "окисляемость перманганатная").

- Юридическое лицо ООО "Флер" по результатам проведения административного расследования по решению суда оштрафовано на 10 тысяч рублей, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в региональном подразделении Роспотребнадзора. - Еще на 10 тысяч рублей организацию оштрафовали по результатам внеплановой документарной проверки.

Но временно закрыли аквапарк по другим причинам

С этого года проверкой безопасности аттракционов занимается отдельная служба при министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 17 февраля сотрудники минсельхоза составили акт о запрете эксплуатации аттракционов в аквапарке "Виктория".

- При проверке были выявлены нарушения ГОСТов: у организации ООО "Флер", которая фактически является собственником аттракционов, не было документов и актов о том, что аттракционы прошли ежегодную полную проверку, а это свидетельствует о несоблюдении требований безопасности, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в ведомстве.

Руководству ООО "Флер" вручили предписание об устранении нарушений, и только того, как все приведут в порядок, аквапарку разрешат открыться вновь.

Кроме того, свою проверку ведут и сотрудники регионального Следственного комитета - там возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследование пока не окончено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Они ждут новых жертв?: в самарском аквапарке юный футболист повредил ногу, катаясь на горке

Как выяснилось, только за последний месяц здесь пострадали минимум трое детей. Но аттракцион продолжает работать (подробности)

На самарский аквапарк «Виктория», где пострадали три ребенка, возбудили уголовное дело

Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (подробности)

В Гостехнадзоре рассказали о неожиданных результатах проверки самарского аквапарка

Руководство не смогло предоставить специалистам самые важные документы на аттракционы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарский аквапарк оштрафовали за излишнюю любовь к хлорке
В Самарской области 41-летний мужчина гулял по улице с 47 граммами наркотиков
Снег? Опять? В Самарской области снова ожидается похолодание
Самарские полицейские растонировали 90 водителей за время рейда
На этот раз тонна антисептика: Самарская таможня снова остановила незаконный вывоз товаров из России
Стали известны регионы, где молодым учителям платят наибольшие зарплаты
В Самарской области за сутки провели 1257 тестов на коронавирус
Нанес ущерб в 2 млн рублей: в Самарской области задержали нарушителя авторских прав
ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
Стало известно, где и как заболели 16 новых инфицированных коронавирусом в Самарской области
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 20 апреля 2020 года выросло на 16 человек
Россельхозбанк на 31% увеличил кредитование сезонных работ
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области
Пингвины прошлись по опустевшему самарскому океанариуму
Постоянный клиент: по Самарской области катался пьяный водитель-рецидивист
Паспорта и водительские права: просроченные документы жителей Самарской области продолжат действовать
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Нарушили миграционный закон: в Тольятти на месяц закроют строительную фирму
В Самарской области в результате столкновения «четырнадцатой» и «Газели» погиб человек
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 20 апреля 2020 года: в городе снова нашли семейный очаг инфекции
Дмитрий Азаров показал самых близких людей
Жители Самары на Пасху вернулись домой
Аварию в Сызрани, когда автомобиль выкинуло с дороги на ж/д пути, мог устроить пьяный водитель
В Тольятти «Митсубиси» подрезал на встречке «семерку»
В Самаре около магазина на Ново-Садовой погиб мужчина
На Самару надвигается гроза и сильный ветер
Дмитрий Азаров показал свою первую машину цвета «коррида»
Черный дым валил столбом: в Самаре на Красной Глинке прямо на дороге дотла сгорела «Нексия»