Самарский аквапарк оштрафовали за излишнюю любовь к хлорке

20 Апр 2020 2020-04-20T14:01:45+03:00

А за нарушением норм безопасности ему запретили работать до устранения всех недостатков, которые вызвали недовольство надзорных ведомств

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Самарский аквапарк на Московском шоссе приостановил работу не только и не столько из-за введенного в регионе режима самоизоляции, сколько из-за нарушений, который там выявили Роспотребнадзор и минсельхоз.

Такие учреждения, как аквапарки, проверять должны раз в два года, но осенью 2019-го там получили травмы 3 ребенка, их родители стали писать жалобы в разные инстанции, после чего представители надзорных ведомств пришли в аквапарк с внеплановыми проверками.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды, которые показали превышение предельно допустимой концентрации хлора и содержания органических и минеральных веществ (научно это называется "окисляемость перманганатная").

- Юридическое лицо ООО "Флер" по результатам проведения административного расследования по решению суда оштрафовано на 10 тысяч рублей, - сообщили корреспондентам "КП-Самара" в региональном подразделении Роспотребнадзора. - Еще на 10 тысяч рублей организацию оштрафовали по результатам внеплановой документарной проверки.

Но временно закрыли аквапарк по другим причинам

С этого года проверкой безопасности аттракционов занимается отдельная служба при министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 17 февраля сотрудники минсельхоза составили акт о запрете эксплуатации аттракционов в аквапарке "Виктория".

- При проверке были выявлены нарушения ГОСТов: у организации ООО "Флер", которая фактически является собственником аттракционов, не было документов и актов о том, что аттракционы прошли ежегодную полную проверку, а это свидетельствует о несоблюдении требований безопасности, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в ведомстве.

Руководству ООО "Флер" вручили предписание об устранении нарушений, и только того, как все приведут в порядок, аквапарку разрешат открыться вновь.

Кроме того, свою проверку ведут и сотрудники регионального Следственного комитета - там возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследование пока не окончено.

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ИСТОЧНИК KP.RU