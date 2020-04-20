Правительство России назвало средний возраст заболевших коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T17:03:20+03:00

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Сегодня, 20 апреля, состоялось совещание правительства с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой стала ситуация с коронавирусом в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила средний возраст заболевших: 47,9 лет для женщин и 44,7 лет для мужчин. По ее словам, ситуация в России с заболеванием отличается от той, что сложилась в других странах.

– Среди всех заболевших пожилых людей старше 65 лет – всего 15,5%. Эта цифра ниже, чем в других странах. Можно считать, что в этом помогла своевременная самоизоляция пожилых граждан. Доля детей до 17 лет – 7,6%, – цитирует Голикову kp.ru.

В большинстве других стран коронавирус поражал в основном пожилых людей, однако в России заболевают в основном граждане среднего возраста. Отмечается также, что регионы могут отставать от Москвы на 2-3 недели, так что рост заболеваемости в них еще возможен.

ИСТОЧНИК KP.RU