2020-04-20T17:01:13+03:00
Общество

Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области будет через 1-2 недели

Такой прогноз дала руководитель Роспотребнадзора региона Светлана Архипова
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре продолжают бороться с коронавирусомВ Самаре продолжают бороться с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области может быть достигнут через 1-2 недели. Об этом на совещании оперативного штаба региона 20 апреля рассказала главный санитарный врач Светлана Архипова. До этого, по-видимому, количество пациентов будет нарастать. Именно поэтому глава Роспотребнадзора не рекомендовала открывать новые организации или же смягчать режим самоизоляции.

- В ближайшее время смягчение ограничительных мер не рассматриваем, - рассказала Светлана Архипова.

Напомним, что 20 апреля число заразившихся коронавирусом в регионе выросло на 16 человек. Всего сейчас в больницах находятся 80 человек. Еще 997 человек остаются под наблюдением медиков. А уже к среде все лаборатории региона начнут выполнять не менее 1800 анализов в сутки.

Режим строгой самоизоляции в Самарской области действует до 30 апреля 2020 года. В это время работает только ограниченное число компаний и предприятий. Жителям запрещено находиться на улице без веской на то причины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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