В Сызрани два жилых дома получили разрешения на ввод в эксплуатацию, хотя они построены с нарушениями

20 Апр 2020 2020-04-20T17:20:51+03:00

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В Сызрани городская прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации Николая Лядина - ведомство требует устранить нарушения, допущенные при строительстве двух жилых домов. Как сообщают в ведомстве, не смотря на отступления от проектной документации, оба дома получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

- Речь идет о домах на ул.Зои Космодемьянской и в пер.Некрасовском, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Сызрани. - Там нарушены требования градостроительного законодательства и законодательства о защите прав инвалидов: возле этих домов нет пандусов, тротуаров для съезда маломобильных граждан, на покрытии пешеходных путей не оборудованы тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. В проекте все это было, в наличии - нет.

Разрешения на ввод в эксплуатацию домов выданы ООО «Гарантия» и ООО «Сызраньэнергострой»

Прокуратура требует устранить все нарушения и обещает держать ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU