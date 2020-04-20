В Сызрани два жилых дома получили разрешения на ввод в эксплуатацию, хотя они построены с нарушениями
В Сызрани городская прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации Николая Лядина - ведомство требует устранить нарушения, допущенные при строительстве двух жилых домов. Как сообщают в ведомстве, не смотря на отступления от проектной документации, оба дома получили разрешения на ввод в эксплуатацию.
- Речь идет о домах на ул.Зои Космодемьянской и в пер.Некрасовском, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Сызрани. - Там нарушены требования градостроительного законодательства и законодательства о защите прав инвалидов: возле этих домов нет пандусов, тротуаров для съезда маломобильных граждан, на покрытии пешеходных путей не оборудованы тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. В проекте все это было, в наличии - нет.
Разрешения на ввод в эксплуатацию домов выданы ООО «Гарантия» и ООО «Сызраньэнергострой»
Прокуратура требует устранить все нарушения и обещает держать ситуацию на контроле.
ИСТОЧНИК KP.RU