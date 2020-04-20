Самарская область на 2-3 недели отстает от Москвы по ситуации с коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поделилась прогнозами на развитие ситуации с коронавирусом в регионах России. И они не слишком позитивные.
- Темп роста количества заболевших части России без Москвы и Московской области на 12% повысился. Другие регионы отстают от Москвы и области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели, - рассказала Голикова.
Напомним, что неделей ранее она говорила о разрыве в три-четыре недели. Таким образом, в ближайшее время в Самарской области количество заболевших, скорее всего, продолжит расти, а потом будет достигнут пик. Такие же оценки дает руководитель местного Роспотребнадзора Светлана Архипова, она ожидает пик заболеваемости через 1-2 недели.
Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.
ИСТОЧНИК KP.RU