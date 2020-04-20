Самарская область на 2-3 недели отстает от Москвы по ситуации с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T16:59:43+03:00

О состоянии дел с коронавирусом в регионах рассказала Татьяна Голикова на совещании в Москве

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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поделилась прогнозами на развитие ситуации с коронавирусом в регионах России. И они не слишком позитивные.

- Темп роста количества заболевших части России без Москвы и Московской области на 12% повысился. Другие регионы отстают от Москвы и области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели, - рассказала Голикова.

Напомним, что неделей ранее она говорила о разрыве в три-четыре недели. Таким образом, в ближайшее время в Самарской области количество заболевших, скорее всего, продолжит расти, а потом будет достигнут пик. Такие же оценки дает руководитель местного Роспотребнадзора Светлана Архипова, она ожидает пик заболеваемости через 1-2 недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/774283" frameborder="0"></iframe> Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU