2020-04-20T16:59:43+03:00
Общество

Самарская область на 2-3 недели отстает от Москвы по ситуации с коронавирусом

О состоянии дел с коронавирусом в регионах рассказала Татьяна Голикова на совещании в Москве
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Татьяна Голикова поделилась прогнозамиТатьяна Голикова поделилась прогнозами
Изменить размер текста:

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поделилась прогнозами на развитие ситуации с коронавирусом в регионах России. И они не слишком позитивные.

- Темп роста количества заболевших части России без Москвы и Московской области на 12% повысился. Другие регионы отстают от Москвы и области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели, - рассказала Голикова.

Напомним, что неделей ранее она говорила о разрыве в три-четыре недели. Таким образом, в ближайшее время в Самарской области количество заболевших, скорее всего, продолжит расти, а потом будет достигнут пик. Такие же оценки дает руководитель местного Роспотребнадзора Светлана Архипова, она ожидает пик заболеваемости через 1-2 недели.

Голикова: Регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
19 лет была в розыске: в Тольятти за незаконный оборот наркотиков осудили 50-летнюю женщину
В Сызрани два жилых дома получили разрешения на ввод в эксплуатацию, хотя они построены с нарушениями
В Самару за неделю въехали 228 машин из других регионов
В Тольятти борьбу с коронавирусом обсудили в онлайн-режиме
Отмена поезда Самара - Симферополь (Крым) в период самоизоляции: как вернуть билеты и почему отменили
В Саввино-Сторожевском монастыре лежит монах с коронавирусом
Самарская область на 2-3 недели отстает от Москвы по ситуации с коронавирусом
В Самарской области продолжается досрочное завершение отопительного сезона
Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области будет через 1-2 недели
Правительство России назвало средний возраст заболевших коронавирусом
Самарский аквапарк оштрафовали за излишнюю любовь к хлорке
В Самарской области 41-летний мужчина гулял по улице с 47 граммами наркотиков
Снег? Опять? В Самарской области снова ожидается похолодание
Самарские полицейские растонировали 90 водителей за время рейда
На этот раз тонна антисептика: Самарская таможня снова остановила незаконный вывоз товаров из России
Стали известны регионы, где молодым учителям платят наибольшие зарплаты
В Самарской области за сутки провели 1257 тестов на коронавирус
Нанес ущерб в 2 млн рублей: в Самарской области задержали нарушителя авторских прав