2020-04-20T16:57:46+03:00
Общество

В Самарской области продолжается досрочное завершение отопительного сезона

Компании, чьи здания закрыты на карантин, могут подать соответствующую заявку
Владислав КИРСАНОВ
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Такая услуга доступна при условии отсутствие граждан внутри помещенийТакая услуга доступна при условии отсутствие граждан внутри помещенийФото: архив КП
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Представители Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжают отключать здания от отопления по заявкам. Так, по состоянию на сегодня, 20 апреля, подача тепла остановлена для 1258 зданий.

– Такая цифра составляет 20% от общего числа объектов коммерческих и бюджетных потребителей. Самое большое количество отключенных сооружений находится в Тольятти и в Самаре – 564 и 562 объекта, соответственно, – сообщает пресс-служба «Т Плюса».

Отметим, что данное предложение действует только для организаций, чьи офисные или торговые площади закрыты на карантин. В таких помещениях должно быть исключено присутствие граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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