В Самарской области продолжается досрочное завершение отопительного сезона
Представители Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжают отключать здания от отопления по заявкам. Так, по состоянию на сегодня, 20 апреля, подача тепла остановлена для 1258 зданий.
– Такая цифра составляет 20% от общего числа объектов коммерческих и бюджетных потребителей. Самое большое количество отключенных сооружений находится в Тольятти и в Самаре – 564 и 562 объекта, соответственно, – сообщает пресс-служба «Т Плюса».
Отметим, что данное предложение действует только для организаций, чьи офисные или торговые площади закрыты на карантин. В таких помещениях должно быть исключено присутствие граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU