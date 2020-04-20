В Саввино-Сторожевском монастыре лежит монах с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T16:56:44+03:00

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У 44-летнего монаха Саввино-Сторожевского монастыря Дмитрия Коныгина несколько дней назад ухудшилось самочувствие. Было решено вызвать простывшему бригаду скорой помощи, а также взять у него анализы на коронавирус. Прибывшие врачи рекомендовали служителю выделить отдельную комнату, где он будет находиться, пока не придут результаты. По мнению медиков, у Дмитрия присутствовали признаки вирусного заболевания.

– Я до сих пор нахожусь в изоляции, а мои братья за мной всячески ухаживают. Мне приносят еду, книги. Естественно, в богослужениях я принимать участия пока не могу, да и не имею права подвергать кого-то опасности заразиться. Но мое состояние уже улучшилось, в ближайшее время надо будет сдать новые анализы, которые, надеюсь, будут отрицательными, – цитирует иеродиакона kp.ru.

Во время пасхальных богослужений Дмитрий также находился на самоизоляции и участие в них не принимал. За долгие годы службы это был первый подобный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU