В Тольятти борьбу с коронавирусом обсудили в онлайн-режиме
Депутат Самарской губдумы Денис Волков провел онлайн-конференцию с управляющими микрорайонами двух районов Тольятти. Во время разговора они обсудили помощь пожилым людям и не только им.
- К сожалению, из-за экономически сложной ситуации некоторые семьи буквально остались без средств к существованию. Их ни в коем случае нельзя оставлять в беде. Попросил участников конференции в кратчайший срок подготовить список семей, которые остро нуждаются в помощи, - отметил депутат.
Также говорили о борьбе с коронавирусом. Для этого в городе проводят дезинфекцию подъездов и дворов. Депутат призвал в комментариях сообщать адреса домов, где эту работу проводят не очень хорошо. Денис Волков рассказал, что такое общение будет вестись регулярно.
ИСТОЧНИК KP.RU