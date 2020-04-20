2020-04-20T16:49:31+03:00
Общество

В Тольятти борьбу с коронавирусом обсудили в онлайн-режиме

Депутат Денис Волков поговорил с управляющими микрорайонами о помощи пожилым гражданам и о вопросах дезинфекции
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Депутат Самарской губдумы Денис Волков провел онлайн-конференцию с управляющими микрорайонами двух районов Тольятти. Во время разговора они обсудили помощь пожилым людям и не только им.

- К сожалению, из-за экономически сложной ситуации некоторые семьи буквально остались без средств к существованию. Их ни в коем случае нельзя оставлять в беде. Попросил участников конференции в кратчайший срок подготовить список семей, которые остро нуждаются в помощи, - отметил депутат.

Также говорили о борьбе с коронавирусом. Для этого в городе проводят дезинфекцию подъездов и дворов. Депутат призвал в комментариях сообщать адреса домов, где эту работу проводят не очень хорошо. Денис Волков рассказал, что такое общение будет вестись регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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