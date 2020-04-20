В Самару за неделю въехали 228 машин из других регионов

20 Апр 2020 2020-04-20T17:05:45+03:00

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В Самарской области осуществляется въездной контроль не только на авиа и железнодорожном транспорте, но и на автодорогах. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе отчитался начальник областного ГИБДД Юрий Некрасов.

– С прошлой недели в Самарскую область въехали 228 автомобилей из других регионов. В этот список не входят транспортные средства, следовавшие транзитом через регион. Все водители и пассажиры получили уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции, – сообщил Некрасов.

Информация по этим гражданам передана уполномоченным органам. Напомним, на данный момент в Самарской области выявлено 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 человек выздоровели и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU