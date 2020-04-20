В Самару за неделю въехали 228 машин из других регионов
В Самарской области осуществляется въездной контроль не только на авиа и железнодорожном транспорте, но и на автодорогах. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе отчитался начальник областного ГИБДД Юрий Некрасов.
– С прошлой недели в Самарскую область въехали 228 автомобилей из других регионов. В этот список не входят транспортные средства, следовавшие транзитом через регион. Все водители и пассажиры получили уведомления о необходимости соблюдения самоизоляции, – сообщил Некрасов.
Информация по этим гражданам передана уполномоченным органам. Напомним, на данный момент в Самарской области выявлено 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 15 человек выздоровели и выписаны.
ИСТОЧНИК KP.RU