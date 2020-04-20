19 лет была в розыске: в Тольятти за незаконный оборот наркотиков осудили 50-летнюю женщину
В Тольятти состоялся суд над 50-летней местной жительницей, которую обвинили в двух преступлениях, связанных с незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело было направлено в суд еще в 2000 году, обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако она решила скрыться.
– Все 19 лет она находилась в розыске. Подозреваемая выдавала себя за свою родную умершую сестру. При этом своей вины она не признавала, даже несмотря на то, что она была полностью доказана, – сообщает прокуратура Самарской области.
Суд вынес женщине наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU