2020-04-20T17:40:11+03:00
Общество

19 лет была в розыске: в Тольятти за незаконный оборот наркотиков осудили 50-летнюю женщину

Все это время она выдавала себя за покойную сестру
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанная полностью отрицала свою вину, но суд отправил ее за решеткуЗадержанная полностью отрицала свою вину, но суд отправил ее за решеткуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Тольятти состоялся суд над 50-летней местной жительницей, которую обвинили в двух преступлениях, связанных с незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело было направлено в суд еще в 2000 году, обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако она решила скрыться.

– Все 19 лет она находилась в розыске. Подозреваемая выдавала себя за свою родную умершую сестру. При этом своей вины она не признавала, даже несмотря на то, что она была полностью доказана, – сообщает прокуратура Самарской области.

Суд вынес женщине наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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