В Тольятти скончался второй рабочий, получивший ожоги на заводе

20 Апр 2020 2020-04-20T20:35:55+03:00

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Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по факту гибели двоих рабочих на заводе в Тольятти. Напомним, 12 апреля мужчины занимались покраской и оклейкой резинового полотна цистерны.

– Около 16 часов там произошел пожар. Оба рабочих получили сильные ожоги. Они были экстренно госпитализированы, но позже скончались в тольяттинских больницах, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

По факту случившегося проводится расследование, правоохранители устанавливают все детали происшествия. Дело заведено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU