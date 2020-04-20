2020-04-20T20:38:26+03:00
Общество

Глава Самары Елена Лапушкина за 2019 год заработала 2,5 млн рублей

Ее доход за год «подрос» с 2,4 млн рублей
Сергей СМИРНОВ
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Елена Лапушкина работает на посту с конца 2017 годаЕлена Лапушкина работает на посту с конца 2017 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава Самары Елена Лапушкина за 2019 год задекларировала 2,5 млн рублей против 2,4 млн рублей, показанных ею в декларации 2018 года.

Примечательно, что рост ее доходов наметился сразу после вступления в должность мэра Самары в конце декабря 2017 года. Кстати, работавшая до этого главой Железнодорожного района Елена Лапушкина за 2017 год показывала всего 1,9 млн рублей годового дохода. Все эти годы в ее собственности по-прежнему оставалась квартира площадью 30,9 кв.м, а в пользовании глава города сохраняла квартиру площадью 47,3 кв.м.

В графе «Транспортные средства» у Елены Лапушкиной все еще стоит прочерк, что говорит о том, что никакими средствами передвижения она не обзавелась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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