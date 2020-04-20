Семейная пара из Самары получила «хрустальную сову» из «Что? Где? Когда?»

20 Апр 2020 2020-04-20T20:40:29+03:00

Семейная пара из Самары получила приз за лучший вопрос и 500 тысяч рублей

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В воскресенье, 19 апреля, состоялся финал весенней серии игр «Что? Где? Когда?», победителем в которой стала команда телезрителей, которые одолели знатоков со счетом 6:2. А приз за лучший вопрос неожиданно получила семейная пара из Самары, которая даже не задавала вопрос на финальной игре.

– Лучшим вопросом признается вопрос Татьяны и Андрея Регеда. Пара из Самары задала вопрос знатокам про альбом, в котором авторы воспроизвели рисунки Ленского из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», – сказал во время эфира Борис Крюк.

Таким образом, Татьяна и Андрей получили «хрустальную сову», а также 500 тысяч рублей. С 30 марта каждый день в 20:00 по московскому времени в эфире радио «Комсомольская правда» можно будет сыграть в «Что? Где? Когда?» с известными знатоками. Победителей ждут призы!

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С 30 марта каждый день в 20:00 (Мск) в эфире нашей станции прославленные теле-знатоки будут задавать слушателям каверзные вопросы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU