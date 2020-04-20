2020-04-20T21:45:35+03:00
Общество

В Самарской области сократилось число заболевших ОРВИ

За прошедшую неделю в регионе насчитали 4940 человек с простудой
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Число заболевших пневмонией осталось на прежнем уровнеЧисло заболевших пневмонией осталось на прежнем уровнеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 апреля, состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области. Одним из вопросов стала заболеваемость ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией.

– За прошедшую неделю число заболевших ОРВИ в регионе составило 4940 человек, в то время как две недели назад было 5612 случаев. Заболеваемость пневмонией осталась на прежнем уровне: 316 на прошлой неделе, 315 заболевших неделей ранее, – говорится в сообщении.

Отметим, в регионе на сегодняшний день зафиксировано 95 заболевших коронавирусом. Части людей этот диагноз поставили в связи с тяжелой формой ОРВИ и внебольничной пневмонией. Сейчас 15 человек из этого числа уже выздоровели и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области сократилось число заболевших ОРВИ
Семейная пара из Самары получила «хрустальную сову» из «Что? Где? Когда?»
Глава Самары Елена Лапушкина за 2019 год заработала 2,5 млн рублей
В Тольятти скончался второй рабочий, получивший ожоги на заводе
19 лет была в розыске: в Тольятти за незаконный оборот наркотиков осудили 50-летнюю женщину
В Сызрани два жилых дома получили разрешения на ввод в эксплуатацию, хотя они построены с нарушениями
В Самару за неделю въехали 228 машин из других регионов
В Тольятти борьбу с коронавирусом обсудили в онлайн-режиме
Отмена поезда Самара - Симферополь (Крым) в период самоизоляции: как вернуть билеты и почему отменили
В Саввино-Сторожевском монастыре лежит монах с коронавирусом
Самарская область на 2-3 недели отстает от Москвы по ситуации с коронавирусом
В Самарской области продолжается досрочное завершение отопительного сезона
Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области будет через 1-2 недели
Правительство России назвало средний возраст заболевших коронавирусом
Самарский аквапарк оштрафовали за излишнюю любовь к хлорке
В Самарской области 41-летний мужчина гулял по улице с 47 граммами наркотиков
Снег? Опять? В Самарской области снова ожидается похолодание
Самарские полицейские растонировали 90 водителей за время рейда
На этот раз тонна антисептика: Самарская таможня снова остановила незаконный вывоз товаров из России
Стали известны регионы, где молодым учителям платят наибольшие зарплаты
В Самарской области за сутки провели 1257 тестов на коронавирус
Нанес ущерб в 2 млн рублей: в Самарской области задержали нарушителя авторских прав