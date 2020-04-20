В Самарской области сократилось число заболевших ОРВИ

20 Апр 2020 2020-04-20T21:45:35+03:00

За прошедшую неделю в регионе насчитали 4940 человек с простудой

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Сегодня, 20 апреля, состоялось очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области. Одним из вопросов стала заболеваемость ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией.

– За прошедшую неделю число заболевших ОРВИ в регионе составило 4940 человек, в то время как две недели назад было 5612 случаев. Заболеваемость пневмонией осталась на прежнем уровне: 316 на прошлой неделе, 315 заболевших неделей ранее, – говорится в сообщении.

Отметим, в регионе на сегодняшний день зафиксировано 95 заболевших коронавирусом. Части людей этот диагноз поставили в связи с тяжелой формой ОРВИ и внебольничной пневмонией. Сейчас 15 человек из этого числа уже выздоровели и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU