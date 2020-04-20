В Самарской области прокуратура бьется за право ребенка-сироты на жилье

20 Апр 2020 2020-04-20T22:34:14+03:00

Жилое помещение должно соответствовать всем нормам ФОТО: Администрация Самары

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Прокуратура Безенчукского района Самарской области провела проверку соблюдения администрацией требований жилищного законодательства. Власти должны предоставлять жилье детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

– Установлено, что нарушались права ребенка. Соответствующее исковое заявление было направлено в суд. Сироте должны предоставить жилье из специального фонда, – говорится в сообщении надзорного органа.

Заявление будет рассматривать суд. Ребенок должен получить благоустроенное помещение по договору найма. Оно должно соответствовать социальным нормам, отвечать санитарным и техническим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU