2020-04-20T22:34:14+03:00
Общество

В Самарской области прокуратура бьется за право ребенка-сироты на жилье

Сейчас исковое заявление рассматривает суд
Владислав КИРСАНОВ
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Жилое помещение должно соответствовать всем нормам ФОТО: Администрация СамарыЖилое помещение должно соответствовать всем нормам ФОТО: Администрация Самары
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Прокуратура Безенчукского района Самарской области провела проверку соблюдения администрацией требований жилищного законодательства. Власти должны предоставлять жилье детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

– Установлено, что нарушались права ребенка. Соответствующее исковое заявление было направлено в суд. Сироте должны предоставить жилье из специального фонда, – говорится в сообщении надзорного органа.

Заявление будет рассматривать суд. Ребенок должен получить благоустроенное помещение по договору найма. Оно должно соответствовать социальным нормам, отвечать санитарным и техническим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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