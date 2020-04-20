В Самарской области прокуратура бьется за право ребенка-сироты на жилье
Прокуратура Безенчукского района Самарской области провела проверку соблюдения администрацией требований жилищного законодательства. Власти должны предоставлять жилье детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.
– Установлено, что нарушались права ребенка. Соответствующее исковое заявление было направлено в суд. Сироте должны предоставить жилье из специального фонда, – говорится в сообщении надзорного органа.
Заявление будет рассматривать суд. Ребенок должен получить благоустроенное помещение по договору найма. Оно должно соответствовать социальным нормам, отвечать санитарным и техническим требованиям.
ИСТОЧНИК KP.RU