2020-04-20T23:39:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года

Каким будет количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года
Анастасия МЫШКИНА
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В Самарской области выявляют новые случаи COVID19В Самарской области выявляют новые случаи COVID19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На утро вторника количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 21 апреля 2020 года составляет 95 человек. Это означает, что вчера 20 апреля было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом в регионе. 8 заболевших в Самаре, четыре в Тольятти, два в Жигулевске и по одному в Чапаевске и в Сызрани. Всего на данный момент в Самаре 41 заболевший коронавирусом, в Тольятти 39 зараженных.

Информация по 21 апреля обновится в 12.00 по самарскому времени, как это происходит ежедневно. Количество заразившихся коронавирусом на 21 апреля станет известно одновременно с общим числом заболевших по России. Информация обновится мгновенно.

Пока что в Самарской области стали чаще выявлять больных коронавирусом среди тех, кто уже лечится от ОРВИ и пневмонии. Именно поэтому увеличивается количество проводимых в регионе тестов, это нужно для того, чтобы никто не остался без помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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